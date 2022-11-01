Боец ММА Писарев скончался в возрасте 33 лет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Писарев умер на 34-м году жизни, сообщается в соцсетях его команды "Томагавк".

Причины смерти не уточняются.

Между тем, по сообщению "Матч ТВ", "боец ушел из жизни во сне без диагностированных хронических проблем со здоровьем".

В ММА спортсмен одержал три победы и два поражения. Последний поединок он провел в феврале 2020 года, уступив Максиму Усояну. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights.