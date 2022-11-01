Геннадий Орлов сравнил "Зенит" с "Барселоной" лучших времен

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Игра петербургского футбольного клуба "Зенит" вызывает аналогии с испанской "Барселоной" того периода, когда она доминировала в Европе, заявил комментатор Геннадий Орлов.

Орлов подчеркнул, что "Зенит" "никогда так уверенно не выигрывал первый круг при (главном тренере) Семаке".

"У меня есть оптимизм. "Зенит" в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное. "Зенит" сейчас напоминает "Барселону" лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы "Зенит" так не играл. В России же у "Зенита" доминирующая история. У "Барселоны" в центре поля играли Хави и Иньеста, а у "Зенита" Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр", - приводит слова Орлова Sport24.

В первом круге чемпионата России-2022/23 "Зенит" набрал 39 очков, не потерпев ни одного поражения. Он выиграл 12 из 15 матчей, трижды сыграв вничью. У идущего вторым "Спартака" - 32 балла.