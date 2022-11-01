Поиск
Реклама20idei.ru

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболист Тома Эртель отстранен от сборной Франции из-за перехода в петербургский "Зенит", сообщает L'Equipe со ссылкой на главу Французской федерации баскетбола Жан-Пьера Сьюта.

Отмечается, что в августе 33-летний спортсмен подписал документ, в котором он обязуется не переходить в российские или белорусские клубы. В противном случае он будет отлучен от национальной команды. На тот момент Эртель уже вел переговоры с "Зенитом", после того как мадридский "Реал" не продлил с ним контракт.

В сентябре он принял участие в чемпионате Европы по баскетболу со сборной Франции, завоевав серебряную медаль. Однако через 72 часа после финала "Зенит" объявил о подписании контракта с Эртелем.

Жан-Пьер Сьюта сообщил, что подобные документы не подписали французские баскетболисты Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Луи Лабейри (УНИКС). Однако, отметил чиновник, в отличие от них Эртелю было объяснено, что его ждет в случае нарушения договоренностей.

10 октября Эртель написал в соцсетях, что "ему плевать" на критику тех, кто осуждает его переезд в Россию.

Ливио Жан-Шарль и Луи Лабейри ранее уже были исключены из списка игроков сборной Франции.

баскетбол БК Зенит Тома Эртель Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

"Зенит" завершил первый круг в РПЛ, повторив рекорд турнира

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура РПЛ

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Уралом" в 15-м туре чемпионата России

ЦСКА победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Медведев обыграл Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Вене

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });