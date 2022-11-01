Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболист Тома Эртель отстранен от сборной Франции из-за перехода в петербургский "Зенит", сообщает L'Equipe со ссылкой на главу Французской федерации баскетбола Жан-Пьера Сьюта.

Отмечается, что в августе 33-летний спортсмен подписал документ, в котором он обязуется не переходить в российские или белорусские клубы. В противном случае он будет отлучен от национальной команды. На тот момент Эртель уже вел переговоры с "Зенитом", после того как мадридский "Реал" не продлил с ним контракт.

В сентябре он принял участие в чемпионате Европы по баскетболу со сборной Франции, завоевав серебряную медаль. Однако через 72 часа после финала "Зенит" объявил о подписании контракта с Эртелем.

Жан-Пьер Сьюта сообщил, что подобные документы не подписали французские баскетболисты Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Луи Лабейри (УНИКС). Однако, отметил чиновник, в отличие от них Эртелю было объяснено, что его ждет в случае нарушения договоренностей.

10 октября Эртель написал в соцсетях, что "ему плевать" на критику тех, кто осуждает его переезд в Россию.

Ливио Жан-Шарль и Луи Лабейри ранее уже были исключены из списка игроков сборной Франции.