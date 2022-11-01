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Джокович вышел в третий круг турнира категории Masters в Париже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга турнира категории Masters, проходящего в Париже, нанес поражение Максиму Кресси из США.

Результат встречи - 7:6 (7:1), 6:4 в пользу серба, занимающего седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Американец идет на 34-й строчке.

В следующем раунде Джокович может встретиться с Кареном Хачановым (19), если россиянин обыграет швейцарца Марка-Андреа Хюслера (61).

Призовой фонд соревнования во Франции составляет свыше 5,4 млн евро. Обладатель титула получит более 836 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Джокович является действующим победителем парижского Masters. В финале 2021 года он обыграл россиянина Даниила Медведева (3), который выиграл этот турнир в 2020 году.

Серия ATP Masters является второй по престижности после турниров Большого шлема.

Новак Джокович
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