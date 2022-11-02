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Вратарь "Баварии" Нойер рассказал о перенесенных операциях из-за рака кожи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что три раза был прооперирован из-за рака кожи. Это признание он сделал в свете инвестирования совместно с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер в производство собственной линейки солнцезащитного крема.

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"У нас обоих очень личные истории, связанные с кожными заболеваниями. У Анжелик это вызванная солнцем гиперпигментация. В моем случае - рак кожи на моем лице, который мне уже приходилось оперировать трижды", - приводит слова Нойера Sport1.de.

Нойер выступает в "Баварии" с 2011 года. В ее составе он 10 раз выиграл чемпионат Германии, семь – Суперкубок Германии, пять – Кубок Германии, по два раза – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. Защищая цвета сборной Германии Нойер стал чемпионом мира-2014.

Экс-первая ракетка мира Кербер по разу выиграла теннисные турниры Большого шлема: Australian Open (2016), Wimbledon (2018) и US Open (2016).

Германия футбол теннис. Мануэль Нойер Анжелик Кербер Бавария
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