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Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу 20 ноября сыграет в товарищеском матче с национальной командой Узбекистана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Игра пройдет в Ташкенте на Центральном стадионе "Пахтакор", который вмещает 33,5 тыс. зрителей. Начало - 15:00 мск.

В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана занимает 77-е место, россияне - 33-е.

Главный тренер сборной Узбекистана - словенский специалист Сречко Катанец, под руководством которого команда выиграла семь последних матчей.

Ранее соперники друг с другом еще не играли.

Этому матчу будет предшествовать товарищеская встреча россиян против сборной Таджикистана 17 ноября в Душанбе. В свою очередь, ранее запланированный матч сборной России против Боснии и Герцеговины (должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге) отменен по инициативе боснийской стороны.

3 ноября тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным обнародовал расширенный состав команды на подготовку к ноябрьским матчам. В состав вошли 37 игроков.

футбол Россия Узбекистан
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