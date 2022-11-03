Восемь футболистов "Спартака" попали в расширенный состав сборной России
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед ноябрьским учебно-тренировочным сбором, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС)
Всего в списке 37 футболистов.
Вратари - Антон Шунин ("Динамо", Москва), Александр Селихов ("Спартак", Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов", Ростов-на-Дону).
Защитники - Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все - "Спартак", Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин (все - "Ростов", Ростов-на-Дону), Артём Макарчук ("Сочи"), Илья Агапов ("Пари НН", Нижний Новгород), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Мингиян Бевеев ("Урал", Екатеринбург).
Полузащитники - Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все - "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба - "Краснодар), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба - "Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо", Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба -"Спартак", Москва), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).
Нападающие - Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Владимир Сычевой ("Оренбург", Оренбург).
Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана.