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Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией
Игроки сборной России по футболу
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отказе от ранее запланированного матча сборной страны с национальной командой России.

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"Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, в это время сыгран не будет. На сегодняшнем заседании исполкома союза было решено перенести матч. Президент Вико Желькович заявил, что игра будет перенесена на неопределенное время", - сообщила в понедельник пресс-служба союза.

Решение принято на заседании организации в понедельник.

Ранее сообщалось, что россияне 19 ноября сыграют в Санкт-Петербурге со сборной Боснией и Герцеговиной. Однако перспектива проведения этого матча оказалась под вопросом из-за нежелания ряда боснийских футболистов играть против россиян.

Между тем, 28 октября стало известно, что сборная России сыграет в Душанбе с Таджикистаном. Кроме того, анонсировалась встреча россиян в ноябре в Иране на поле соперника.

футбол
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