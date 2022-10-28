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Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Таджикистана 17 ноября в Душанбе, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, вмещающем 20 тысяч зрителей, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Игра в прямом эфире будет показана на канале "Матч ТВ".

Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда является обладателем Кубка вызова АФК 2006, финалистом турнира 2008 года и бронзовым призером 2010 года. Бронзовый призер Евро-2008 сборная России в настоящий момент занимает в рейтинге ФИФА 33-ю строчку.

Ранее сборные России и Таджикистана друг с другом еще не играли.

Ранее сообщалось, что РФС договорился о проведении товарищеского матча сборной против Ирана. Известно, что игра пройдет в Иране в ноябре, точная дата названа не была. Также сообщалось, что россияне 19 ноября сыграют в Санкт-Петербурге со сборной Боснией и Герцеговиной. Однако перспектива проведения этого матча оказалась под вопросом из-за нежелания ряда боснийских футболистов играть против россиян.

футбол Россия Таджикистан
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