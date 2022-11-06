"Динамо-Минск" обыграло "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо-Минск" в воскресенье обыграл "Сочи".

Счет матча составил 4:3. Победную шайбу защитник "зубров" Джозеф Душак забил за 3 секунды до сирены в овертайме. Также в белорусской команде отличились Ник Меркли, Игорь Мартынов и Виталий Пинчук. От "Сочи" шайбы забили Данил Авершин, Егор Бабенко и Никита Попугаев.

"Динамо-Минск" с 28 баллами в настоящее время занимает 7-е место в Западной конференции КХЛ.

Следующий поединок "зубры" проведут 9 ноября на домашней "Минск-Арене" против московского "Спартака".