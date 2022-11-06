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"Ростов" победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 2:1 нанесли поражение столичному "Динамо" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги.

На 66-й минуте ростовчанин Кирилл Щетинин открыл счет, на 83-й ворота "Динамо" поразил Данил Глебов. "Динамо" отыграло один гол на 87-й минуте, отличился Константин Тюкавин.

"Ростов" набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует петербургский "Зенит" (39 очков), второе место занимает московский "Спартак" (33). "Динамо" - на шестом месте, 26 баллов.

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