Поиск
Реклама20idei.ru

Нокаутированный казахстанский боксер введен в искусственную кому

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Врачи ввели в медикаментозную кому казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, проигравшего нокаутом бой за титул чемпиона WBA во втором среднем весе кубинцу Дэвиду Моррелу, сообщает ESPN.

Поединок прошел в США 5 ноября и завершился в 12-м раунде. Моррел нанес Ербосынулы серию ударов, в результате рефери зафиксировали победу представителя Кубы нокаутом. Казахстанский же боксер был доставлен в больницу в Миннеаполисе, где его госпитализировали. Сообщалось, что у него произошло кровоизлияние в мозг.

30-летний Ербосынулы подошел к бою в качестве непобежденного на профессиональном ринге, ранее он выиграл все 16 своих поединков. Казахстанский спортсмен занимает первое место в рейтинге WBA в своей весовой категории. Бой против Моррела он проводил в статусе претендента на чемпионский титул, которым владел кубинец.

В результате для Ербосынулы поражение стало первым в качестве профессионального боксера. Моррел выиграл восьмой бой подряд, он не потерпел ни одного поражения.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспор"

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Гол Головина принес "Монако" победу над "Тулузой" в чемпионате Франции

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Касаткина выбыла из Итогового турнира WTA

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Российский боксер Бивол победил мексиканца Рамиреса и защитил пояс WBA

Сербский теннисист Джокович вышел в финал турнира Masters в Париже

Сербский теннисист Джокович вышел в финал турнира Masters в Париже
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });