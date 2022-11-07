Нокаутированный казахстанский боксер введен в искусственную кому

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Врачи ввели в медикаментозную кому казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, проигравшего нокаутом бой за титул чемпиона WBA во втором среднем весе кубинцу Дэвиду Моррелу, сообщает ESPN.

Поединок прошел в США 5 ноября и завершился в 12-м раунде. Моррел нанес Ербосынулы серию ударов, в результате рефери зафиксировали победу представителя Кубы нокаутом. Казахстанский же боксер был доставлен в больницу в Миннеаполисе, где его госпитализировали. Сообщалось, что у него произошло кровоизлияние в мозг.

30-летний Ербосынулы подошел к бою в качестве непобежденного на профессиональном ринге, ранее он выиграл все 16 своих поединков. Казахстанский спортсмен занимает первое место в рейтинге WBA в своей весовой категории. Бой против Моррела он проводил в статусе претендента на чемпионский титул, которым владел кубинец.

В результате для Ербосынулы поражение стало первым в качестве профессионального боксера. Моррел выиграл восьмой бой подряд, он не потерпел ни одного поражения.