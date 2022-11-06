Российский боксер Бивол победил мексиканца Рамиреса и защитил пояс WBA

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе

Бой в Абу-Даби растянулся на все 12 раундов, победа россиянину присуждена единогласным решением судей.

Не знающий поражений 31-летний Бивол в 10-й раз защитил свой титул, у него 21-я победа на профессиональном ринге. Рамирес, которому также 31 год, потерпел первое поражение при 44 поражениях