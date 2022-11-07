Пиняев вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, списке 30 футболистов:

Вратари - Антон Шунин ("Динамо", Москва), Александр Селихов ("Спартак", Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов", Ростов-на-Дону).

Защитники - Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все - "Спартак", Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Артём Макарчук ("Сочи"), Илья Агапов ("Пари НН", Нижний Новгород), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все - "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Кривцов ("Краснодар), Сергей Пиняев ("Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо", Москва), Антон Зиньковский ("Спартак", Москва), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие - Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Владимир Сычевой ("Оренбург").

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.