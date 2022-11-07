Поиск
Реклама20idei.ru

Пиняев вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, списке 30 футболистов:

Вратари - Антон Шунин ("Динамо", Москва), Александр Селихов ("Спартак", Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов", Ростов-на-Дону).

СпортВосемь футболистов "Спартака" попали в расширенный состав сборной РоссииВосемь футболистов "Спартака" попали в расширенный состав сборной РоссииЧитать подробнее

Защитники - Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все - "Спартак", Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Артём Макарчук ("Сочи"), Илья Агапов ("Пари НН", Нижний Новгород), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все - "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Кривцов ("Краснодар), Сергей Пиняев ("Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо", Москва), Антон Зиньковский ("Спартак", Москва), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие - Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Владимир Сычевой ("Оренбург").

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспор"

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Гол Головина принес "Монако" победу над "Тулузой" в чемпионате Франции

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Касаткина выбыла из Итогового турнира WTA

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });