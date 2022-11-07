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Гол Кокорина принес "Арису" ничью в матче чемпионата Кипра

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ариса" со счетом 1:1 завершили домашний матч 10-го тура чемпионата Кипра против "Омонии".

На 39-й минуте гол в составе "Ариса" провел российский нападающий Александр Кокорин.

Победный счет хозяева удерживали до 70-й минуты, когда ответный мяч забил Гэри Хупер.

В чемпионате Кипра "Арис" занимает второе место, набрав 22 очка. На четыре балла команда отстает от лидирующего "Пафоса". "Омония" - на девятом месте, 13 очков.

В настоящий момент Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" экс-футболист "Динамо", "Зенита" и "Спартака" играет на правах аренды с сентября. Число голов за кипрскую команду 31-летний футболист довел до четырех.

футбол Александр Кокорин
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