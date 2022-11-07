"Спартак" проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижегородского "Торпедо" победили московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу "Торпедо". В его составе голы провели Николай Коваленко (7 минута), Максим Литунов (23) Сергей Гончарук (58, в пустые ворота). В составе "Спартака" отличился Александр Хохлачев (56).

"Торпедо" занимает в Западной конференции пятое место, набрав в 27 матчах 33 очка. "Спартак" в этой же конференции располагается на восьмой строчке - 27 баллов в 28 встречах. Поражение в понедельник стало для "Спартака" пятым в чемпионате подряд.