"Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил "Куньлунь Ред Стар" из Пекина.

Поединок на столичной арене "Мегаспорт" завершился поражением "Спартака" со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). За хозяев гол на 40-й минуте реализовал Илья Талалуев. За гостей из Китая шайбы забросили Джейсон Фрэм (43), Тай Шульц (49) и Брэндон Ип (50).

"Спартак", таким образом, потерпел четвертое поражение подряд. В Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место (27 очков). "Куньлунь" набрал 23 балла и с 10-го места поднялся на девятое.

Москвичи второй раз в сезоне проиграли пекинцам: 16 октября в Мытищах "Куньлунь РС" одолел российский клуб со счетом 3:0.