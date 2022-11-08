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ХК "Амур" впервые за 12 лет победил московское "Динамо" дома

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" нанесли поражение московскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу "Амура".

Хабаровский клуб победил "Динамо" на своем льду впервые с 2010 года.

"Амур" представляет Восточную конференцию КХЛ, он занимает 10-е место, набрав 22 очка в 26 матчах. "Динамо" - на четвертом месте в Западной конференции: 36 очков в 28 матчах.

хоккей КХЛ
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