Поиск
Реклама20idei.ru

"Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на выезде уступил "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Победный за "Нефтехимик" гол на 65-й минуте реализовал Евгений Митякин.

В основное время за гостей из столицы Татарстана отличились Александр Радулов (7 мин), Кирилл Семенов (38) и Станислав Галиев (50). За хозяев шайбы забросили Вячеслав Лещенко (2), Андрей Белозеров (26) и Андрей Чивилев (55).

Лидер "Ак Барса" Александр Радулов забил 10-й гол в сезоне. Для главного тренера "Ак Барса" Олега Знарка этот матч стал 700-м, проведенным в КХЛ.

"Нефтехимик" набрал 23 очка и в Восточной конференции КХЛ ушел с последнего места, поднявшись на 10-ю строчку. "Ак Барс" на "Востоке" идет седьмым, имея в активе 29 баллов.

Ак Барс КХЛ Нефтехимик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

СКА прервал девятиматчевую серию побед в КХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Пиняев вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспор"

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });