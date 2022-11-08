"Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на выезде уступил "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Победный за "Нефтехимик" гол на 65-й минуте реализовал Евгений Митякин.

В основное время за гостей из столицы Татарстана отличились Александр Радулов (7 мин), Кирилл Семенов (38) и Станислав Галиев (50). За хозяев шайбы забросили Вячеслав Лещенко (2), Андрей Белозеров (26) и Андрей Чивилев (55).

Лидер "Ак Барса" Александр Радулов забил 10-й гол в сезоне. Для главного тренера "Ак Барса" Олега Знарка этот матч стал 700-м, проведенным в КХЛ.

"Нефтехимик" набрал 23 очка и в Восточной конференции КХЛ ушел с последнего места, поднявшись на 10-ю строчку. "Ак Барс" на "Востоке" идет седьмым, имея в активе 29 баллов.