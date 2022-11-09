Лидер "Баварии" Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий немецкой "Баварии" и сборной Сенегала по футболу Садио Мане не сможет сыграть на чемпионате мира-2022 из-за травмы, сообщает L'Equipe.

30-летний футболист получил травму ахиллова сухожилия и не сможет восстановиться к стартующему 20 ноября в Катаре ЧМ.

Мане был заменен в первом тайме матча чемпионата Германии против "Вердера" ("Бавария" победила со счетом 6:1), прошедшего 7 ноября.

Мане – чемпион и обладатель Кубка Австрии в составе "РБ Зальцбург". В составе "Ливерпуля по разу выиграл чемпионат, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. В июне 2022 года он перешел в "Баварию" и выиграл Суперкубок Германии.

В составе сборной Сенегала Мане стал обладателем Кубка африканских наций.

В голосовании при определении обладателя "Золотого мяча" в 2022 году Мане занял второе место, уступив нападающему испанского "Реала" и сборной Франции Кариму Бензема.