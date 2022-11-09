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"Спартак" проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" потерпели поражение от минского "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги и продлили безвыигрышную серию до шести игр.

Результат встречи – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу минчан.

От минской команды шайбы забросили Владимир Алистров, Райан Спунер и Роман Горбунов. Авторами голов от "Спартака" стали Шейн Принс и Джозеф Кин.

Последняя победа "Спартака" датирована 23 октября, когда москвичи взяли верх над хабаровским "Амуром" (4:3, победную шайбу "Спартак" провел в овертайме). Сейчас "Спартак" занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 27 очков в 29 матчах. "Динамо" - на седьмом месте в этой же конференции: 30 очков в 28 матчах.

хоккей КХЛ Спартак
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