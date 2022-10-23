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Хоккеисты "Спартака" впервые за семь лет обыграли в Хабаровске "Амур"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в овертайме одержал победу над соперниками из "Амура" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Итог встречи в Хабаровске - 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1). За гостей шайбы забросили Илья Талалуев (3 мин), Фил Вароне (10), Максим Цыплаков (39) и Александр Хохлачев (61). За хозяев трижды отличился Иван Николишин (26, 56, 57).

В последний раз "красно-белые" побеждали "Амур" на его льду 10 сентября 2015 года (2:1).

"Спартак" набрал 27 очков и поднялся пятое место в Западной конференции КХЛ. "Амур" с 16 баллами замыкает таблицу "Востока".

хоккей КХЛ Спартак Амур
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