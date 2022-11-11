Травмированный футболист "Баварии" Мане включен в заявку Сенегала на ЧМ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Сенегала по футболу включила нападающего немецкой "Баварии" Садио Мане в заявку национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре. Об этом сообщается в соцсетях сенегальской футбольной федерации.

30-летний футболист вошел в число 26 игроков.

Мане получил травму и был заменен в первом тайме матча чемпионата Германии против "Вердера" ("Бавария" победила со счетом 6:1), прошедшего 7 ноября. Сообщалось, что из-за травмы ахиллова сухожилия он не сможет восстановиться к стартующему 20 ноября в Катаре ЧМ.

Мане – чемпион и обладатель Кубка Австрии в составе "РБ Зальцбург". В составе "Ливерпуля по разу выиграл чемпионат, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. В июне 2022 года он перешел в "Баварию" и выиграл Суперкубок Германии.

В составе сборной Сенегала Мане стал обладателем Кубка африканских наций.