Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022

Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не вошел в заявку сборной Испании на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Список игроков, включенных в заявку, опубликован в пятницу на официальном сайте испанской федерации футбола.

36-летний Рамос выступал на четырех чемпионатах мира, один из них (в 2010 году) выиграл. Также он является двукратным (2008, 2012) чемпионом Европы.

Основную часть клубной карьеры Рамос провел в составе мадридского "Реала!", с которым пять раз выиграл чемпионат Испании, по четыре раза – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, три раза – Суперкубок УЕФА, два раза – Кубок Испании.

Вместе с партнерами по ПСЖ испанец по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.