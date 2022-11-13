Российский чемпион UFC Махачев проведет бой против Волкановски 12 февраля.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев 12 февраля 2023 года проведет поединок с австралийцем Александром Волкановски, сообщается в телеграм-канале UFC Russia.

Бой состоится в Перте (Австралия).

Волкановски также является чемпионом UFC – в полулегком весе.

22 октября нынешнего года 31-летний Махачев стал чемпионом UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Для россиянина 23-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.

В свою очередь 34-летний Волкановски выиграл в смешанных единоборствах 25 боев, потерпел одно поражение.