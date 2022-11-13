Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве в соревновании одиночниц.
По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка заработала 234,63 балла.
Произвольный прокат в женском одиночном катании прошел в воскресенье. Программу Туктамышевой судьи оценили в 150,58 балла. Сутками ранее Туктамышева выиграла короткую программу (84,05).
Итоговое второе место по итогам короткой и произвольной программ заработала Софья Муравьева (230,56), третье – Софья Акатьева (225,37).
Четвертый этап Гран-при России прошел в Москве на "ЦСКА Арене", пятый, "Волжский пируэт" пройдет в Самаре 18-20 ноября; шестой, "На призы губернатора Пермского края" - в Перми 25-27 ноября.
Финал Гран-при России запланирован на 3-5 марта 2023 года в Сочи.