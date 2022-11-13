Поиск
Реклама20idei.ru

Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России

Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России
Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве в соревновании одиночниц.

СпортВалиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в КазаниВалиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в КазаниЧитать подробнее

По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка заработала 234,63 балла.

Произвольный прокат в женском одиночном катании прошел в воскресенье. Программу Туктамышевой судьи оценили в 150,58 балла. Сутками ранее Туктамышева выиграла короткую программу (84,05).

Итоговое второе место по итогам короткой и произвольной программ заработала Софья Муравьева (230,56), третье – Софья Акатьева (225,37).

Четвертый этап Гран-при России прошел в Москве на "ЦСКА Арене", пятый, "Волжский пируэт" пройдет в Самаре 18-20 ноября; шестой, "На призы губернатора Пермского края" - в Перми 25-27 ноября.

Финал Гран-при России запланирован на 3-5 марта 2023 года в Сочи.

фигурное катание Елизавета Туктамышева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хет-трик Сычевого принес "Оренбургу" разгромную победу над "Краснодаром"

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Российский чемпион UFC Махачев проведет бой против Волкановски 12 февраля

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Кубок мира по хоккею-2024 не состоится

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });