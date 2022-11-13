Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России

Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве в соревновании одиночниц.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка заработала 234,63 балла.

Произвольный прокат в женском одиночном катании прошел в воскресенье. Программу Туктамышевой судьи оценили в 150,58 балла. Сутками ранее Туктамышева выиграла короткую программу (84,05).

Итоговое второе место по итогам короткой и произвольной программ заработала Софья Муравьева (230,56), третье – Софья Акатьева (225,37).

Четвертый этап Гран-при России прошел в Москве на "ЦСКА Арене", пятый, "Волжский пируэт" пройдет в Самаре 18-20 ноября; шестой, "На призы губернатора Пермского края" - в Перми 25-27 ноября.

Финал Гран-при России запланирован на 3-5 марта 2023 года в Сочи.