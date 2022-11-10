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Медведев, Рублев и Джокович попали в одну группу Итогового турнира ATP

Медведев, Рублев и Джокович попали в одну группу Итогового турнира ATP
Даниил Медведев
Фото: TPN/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Оба российских участника Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев и Андрей Рублев, сыграют в одной группе по результатам жеребьевки соревнования, сообщается на сайте ATP.

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Медведев является пятой ракеткой мира, Рублев – седьмой. Они вошли в Красную группу, где им компанию составят восьмая ракетка мира серб Новак Джокович и третья ракетка представитель Греции Стефанос Циципас.

В Зеленую группу вошли испанец Рафаэль Надаль (№2 рейтинга), норвежец Каспер Рууд (4), Канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и американец Тейлор Фритц (9), заменивший травмированного лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.

теннис Даниил Медведев Новак Джокович Андрей Рублев
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