Медведев, Рублев и Джокович попали в одну группу Итогового турнира ATP

Даниил Медведев Фото: TPN/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Оба российских участника Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев и Андрей Рублев, сыграют в одной группе по результатам жеребьевки соревнования, сообщается на сайте ATP.

Медведев является пятой ракеткой мира, Рублев – седьмой. Они вошли в Красную группу, где им компанию составят восьмая ракетка мира серб Новак Джокович и третья ракетка представитель Греции Стефанос Циципас.

В Зеленую группу вошли испанец Рафаэль Надаль (№2 рейтинга), норвежец Каспер Рууд (4), Канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и американец Тейлор Фритц (9), заменивший травмированного лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.