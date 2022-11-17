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Haas объявила о расставании с Шумахером-младшим

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская команда Haas, выступающая в чемпионате мира класса "Формула-1", не будет продлевать контракт с немецким пилотом Миком Шумахером, сообщается на ее официальном сайте.

Шумахер-младший, таким образом, покинет Haas по окончании сезона-2022.

"Я хотел бы поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в команду за эти два года", — заявил Гюнтер Штайнер, руководитель команды Haas F1 Team.

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, дебютировал в "Королевских гонках" в сезоне-2021. Его напарником по команде был россиянин Никита Мазепин, который покинул Haas в марте нынешнего года из-за санкций. Лучший результат Мика Шумахера – шестое место на Гран-при Австрии в чемпионате-2022.

18-20 ноября в Абу-Даби состоится заключительный этап "Формулы-1" в чемпионате 2022 года.

18-20 ноября в Абу-Даби состоится заключительный этап "Формулы-1" в чемпионате 2022 года. В настоящее время Шумахер-младший занимает в личном зачете 16-е место набрав 12 очков.

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