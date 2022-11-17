Матыцин назвал ангажированным решение МПК по Паралимпийскому комитету России

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министерство спорта намерено бороться за права Паралимпийского комитета России, членство которого в Международном паралимпийском комитете было приостановлено, заявил министр спорта Олег Матыцин

"Отстранение Паралимпийского комитета России выглядит необоснованным и ангажированным решением МПК. Международный паралимпийский комитет ссылается на невыполнение условий членства, однако ни одного доказательства этому не предоставлено. МПК сам же нарушает свои принципы, демонстрируя, что нет никакого равноправия", - приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

"Мы не готовы соглашаться с откровенной политизацией спорта и продолжаем бороться против дискриминации российских спортсменов и ПКР", - заявил глава ведомства.

Он подчеркнул, что "паралимпийцы – это люди, которые смогли преодолеть жизненные невзгоды и найти себя в спорте, сделать спорт своей профессией".

"Мы знаем, сколько труда и силы воли стоит за их результатами, и не можем принять решение, которое не имеет ничего общего с духом справедливой и честной борьбы", - отметил министр.

"Наши спортсмены – лидеры на мировой арене, они блестяще выступали на Паралимпийских летних играх в Токио 2020, Чемпионате мира МПК по зимним видам спорта в Лиллехаммере, а также Зимних и Летних Играх Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в 2022 году, которые были организованы в нашей стране после такого же вопиюще несправедливого отстранения от участия нашей сборной в Пекине", - сказал Матыцин.

"Мы поддерживаем и продолжим поддерживать наших паралимпийцев, создавая условия для сохранения тренировочного процесса и проведения честных и открытых соревнований в нашей стране", - добавил он.

Ранее в среду на внеочередной Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Берлине большинством голосов было принято решение приостановить членство Паралимпийского комитета России.