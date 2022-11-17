Глава ОКР назвал подлинным отвращением реакцию на решение МПК
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.
"Вчерашнее решение Международного Паралимпийского комитета, вызывает подлинное отвращение", - написал Поздняков в телеграме в четверг.
Поздняков заявил, что ОКР выражает полную поддержку отечественным паралимпийцам.
16 ноября на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине большинством голосов было принято решение приостановить членство ПКР.