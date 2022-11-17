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Гонщик "Формулы-1" Хюлькенберг подписал контракт с Haas

Гонщик "Формулы-1" Хюлькенберг подписал контракт с Haas
Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская команда "Формулы-1" Haas подписала контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом, сообщается на ее официальном сайте.

Соглашение рассчитано на участие спортсмена в качестве боевого пилота в сезоне-2023. В Haas 35-летний Хюлькенберг станет напарником датчанина Кевина Магнуссена.

При этом команду покидает немец Мик Шумахер.

Немецкий пилот дебютировал в "Формуле-1" в 2010 году в составе Williams. Лучший результат в гонках за всю карьеру в "Формуле-1" - четвертое место на Гран-при Бельгии в 2012 году.

автоспорт Формула-1 Haas
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