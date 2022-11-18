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Лицензирование крымских футбольных клубов для включения в состав ФНЛ начнется в феврале

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Футбольная национальная лига приступит к лицензированию клубов из Крыма для участия в Первой и Второй лигах с февраля 2023 года, заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

"Сейчас идёт процедура получения документов от Крымского футбольного союза по самой федерации, по клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию и так далее. Это всё необходимо для прохождения процедуры лицензирования, которая начнётся в феврале 2023 года", - цитирует Измайлова "Чемпионат".

В августе ФНЛ сообщала о начале процесса включения крымских клубов в состав ФНЛ. "Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров", - говорилось в сообщении лиги.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.

футбол Крым ФНЛ
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