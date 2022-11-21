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Федерация бессрочно отстранила хоккеиста за удар арбитра клюшкой

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы дисквалифицировал игрока любительской команды "Леопарды" Николая Ризина за нападение на арбитра по ходу игры.

"19 ноября во время матча лиги "Трудовые резервы" игрок команды "Леопарды" Николай Ризин напал на судью и нанес ему удары клюшкой и ногой. По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы", - говорится в сообщении.

"Также ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой ФХР", отмечается в сообщении.

Матч проходил в рамках Открытого чемпионата Москвы среди любительских команд.

хоккей Москва
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