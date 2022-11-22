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Умер заслуженный тренер России по волейболу Папин

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин скончался в возрасте 88 лет, сообщается на сайте московского "Динамо", где работал специалист.

"Волейбольный клуб "Динамо" приносит соболезнования родным и близким Александра Васильевича Папина. Вечная память..." - говорится в сообщении.

"Александр Васильевич посвятил всю жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток известных и прославленных спортсменов. Он умел и любил работать с молодыми волейболистами, передавая им свой богатейший опыт", - отмечается в сообщении.

"Имя Александра Папина известно всем болельщикам бело-голубых. Вместе с Виктором Сергеевичем Радиным в начале 21 века они проделали колоссальную работу по возрождению в Москве волейбольного клуба "Динамо", - подчеркнули в клубе.

В последние годы Папин работал в молодежной команде "Динамо-Олимп".

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