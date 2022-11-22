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Месси стал первым аргентинцем в истории, забившим на четырех ЧМ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд национальной команды на чемпионатах мира.

В первом тайме матча чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии в Катаре он реализовал пенальти и стал первым аргентинцем, кому удалось забить на четырех ЧМ.

До этого Месси забивал мячи на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.

Ранее рекорд принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте, каждый из них проводил голы на трех чемпионатах мира.

К настоящему моменту в матче Аргентина – Саудовская Аравия наступил перерыв. Аргентинцы ведут со счетом 1:0.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

футбол ЧМ-2022 Катар Лионель Месси
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