Месси стал первым аргентинцем в истории, забившим на четырех ЧМ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд национальной команды на чемпионатах мира.

В первом тайме матча чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии в Катаре он реализовал пенальти и стал первым аргентинцем, кому удалось забить на четырех ЧМ.

До этого Месси забивал мячи на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.

Ранее рекорд принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте, каждый из них проводил голы на трех чемпионатах мира.

К настоящему моменту в матче Аргентина – Саудовская Аравия наступил перерыв. Аргентинцы ведут со счетом 1:0.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.