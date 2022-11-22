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СКА забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Санкт-Петербурге - 6:2 (4:0, 1:2, 1:0) в пользу СКА.

В составе хозяев голы провели Михаил Воробьев (1-я минута), Никита Гусев (3), Захар Бардаков (8), Дамир Жафяров (14, 24), Дмитрий Яшкин (49). В составе ЦСКА отличились Павел Карнаухов (27), Вячеслав Каменев (29).

В итоге ЦСКА прервал серию побед, составившую четыре матча.

Обе команды лидируют как в Западной конференции, так и в сводной таблице в целом. СКА набрал 56 очков в 34 матчах, в активе ЦСКА 47 баллов в 32 матчах.

хоккей КХЛ
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