Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в "Спартак"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Защитник Максим Чудинов перешел в "Спартак", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Приветствуем Максима Чудинова в составе московского "Спартака" и желаем успешного сезона, передавая свой богатый опыт молодым защитникам красно-белых!" - говорится в сообщении.

Контракт с 32-летним защитником будет действовать до конца текущего сезона.

На счету чемпиона мира (2014) и трехкратного обладателя Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021) – 676 матчей в КХЛ за "Северсталь", СКА, "Авангард" и "Ак Барс", в них он набрал 233 (75+158 по системе "гол+пас") очков.