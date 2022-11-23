Расторжение контракта Урунова с "Уралом" объяснили поведением футболиста

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник Остон Урунов покинул футбольный клуб "Урал" из-за своего поведения, сообщил журналистам главный тренер команды Виктор Гончаренко на пресс-конференции в среду.

"Что касается Остона, тут надо понять, что футбол - это командный вид спорта. Надо свое эго часто подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у игрока будут проблемы со мной. Надо понимать свою роль", - сказал Гончаренко.

Он уточнил, что у них с Уруновым не было конфликта.

"Остон сам себя накрутил. Он решил, что его не включили в заявку на матч в Сочи. Он прибежал, сказал: "Что такое? Зачем я сюда прилетел?" Этими своими непонятными действиями он себя сам снял с игры. В результате мы решили, что ему лучше поискать другую команду. С учетом того, что в его позиции достаточно высокая конкуренция. Мы нормально расстались, претензий не было", - добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что полузащитник Остон Урунов покинул екатеринбургский футбольный клуб "Урал". Он успел сыграть за команду всего три матча.