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"Манчестер Сити" продлил контракт с главным тренером Гвардиолой

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Испанский специалист Хосеп Гвардиола подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до лета 2025 года.

51-летний Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. При нем клуб по четыре раза выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, один раз - Кубок Англии. Во всех соревнованиях под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" одержал 271 победу в 374 матчах, забив 921 гол (в среднем - 2,46 гола за игру).

По числу матчей во главе "Манчестер Сити" Гвардиола занимает второе место в истории клуба. Рекорд принадлежит шотландцу Лесу МакДауэллу - 587 игр с 1950 по 1963 год.

До "Манчестер Сити" Гвардиола возглавлял испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию" и приводил ее к титулам в национальных и международных клубных турнирах.

футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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