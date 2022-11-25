ФК "Томь" готовится к ликвидации клуба из-за многомиллионных долгов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Томской области предложили руководству футбольного клуба "Томь" подготовить план по ликвидации ФК, сообщила журналистам гендиректор "Томи" Татьяна Смирнова в пятницу.

"На встрече (с вице-губернатором Анатолием Рожковым - ИФ) мне было сказано составить дорожную карту по ликвидации клуба в качестве варианта развития событий", - сказала Смирнова.

Накануне Рожков заявлял "Интерфаксу", что "решение о ликвидации клуба не принималось".

Смирнова также сообщила, что общие долги клуба, в том числе по зарплате и налогам, составляют порядка 192 млн рублей.

"Я предлагала варианты решения финансовых проблем, но отклика от куратора (Рожкова - ИФ) не было. Так как вопрос с финансированием со стороны "Газпромнефти" не решался, мы обращались к другим крупным компаниям. Они были не против помочь, но им было необходимо обращение от губернатора", - отметила Смирнова.

По ее словам, на объектах клуба не подключено отопление, планируется отключение воды и электричества.

"Как вы знаете, я написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Я готова его забрать, если решится вопрос с финансовой поддержкой для сотрудников, вопрос с остановленной котельной на тренировочной базе в Калтае и если сменят куратора. Я подожду до понедельника", - добавила Смирнова.

ФК "Томь" по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее в мае "Томи" отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне "Томь" не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур в своем телеграм-канале заявлял, что намерен избежать банкротства "Томи". В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам.

Долги "Томи" по налогам, по данным УФССП на конец июля, составляли 47,8 млн рублей. В начале августа Мазур сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

В середине августа, по данным судебных приставов, долги по зарплатам в "Томи" достигли 31 млн рублей.

"Томь" традиционно финансируется "Газпромом" и "Газпромнефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В этом году, согласно сообщению ФК "Томь", он вел переговоры с "Газпромом" по продлению договора и отказа не было.