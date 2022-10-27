СКР заинтересовался невыплатой зарплаты в ФК "Томь"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета России по Томской области инициировало проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам футбольного клуба "Томь", сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"По предварительным данным, с мая по август 2022 года 127 сотрудникам данной организации не выплачивалась заработная плата. За указанный период задолженность по зарплате составила более 26,4 млн рублей. По состоянию на 21 октября 2022 года задолженность частично погашена в размере 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

ФК "Томь" по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ (ныне - Первая лига), сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее, в мае "Томи" отказали в получении лицензии для участия в в Первой лиге в сезоне 2022/23, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне "Томь" не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур в своем телеграм-канале заявлял, что намерен избежать банкротства "Томи". В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам.

Долги "Томи" по налогам, по данным УФССП на конец июля, составляли 47,8 млн рублей. В начале августа Мазур сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

В середине августа, по данным судебных приставов, долги по зарплатам в "Томи" достигли 31 млн рублей.

"Томь" традиционно финансируется "Газпромом" и "Газпром нефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В этом году, согласно сообщению ФК "Томь", он вел переговоры с "Газпромом" по продлению договора и отказа не было.