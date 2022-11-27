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Гонки преследования Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске отменены из-за мороза

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Гонки преследования, которые были запланированы в рамках Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, отменены из-за сильных холодов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России в воскресенье.

"Никакого прогресса в сторону потепления нет, обе гонки преследования на PARI Кубке России сегодня отменены. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.

В воскресенье температура воздуха в Ханты-Мансийске опустилась до минус 26 градусов.

Следующий этап Кубка пройдет в Увате с 1 по 4 декабря.

Ханты-Мансийск
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