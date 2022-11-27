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"Динамо" и "Ростов" вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" обыграли грозненский "Ахмат" в матче шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Игра в Ростове завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли голы Андрея Ланговича (17-я минута), Николая Комличенко (42) и Егора Голенкова (90).

В параллельном матче московское "Динамо" на своем поле обыграло "Оренбург" - 1:0. Единственный гол встречи забил Денис Макаров (70). На 36-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал гол капитана "Динамо" Даниила Фомина.

"Динамо" и "Ростов" заняли первые два места в группе C, набрав 10 и 9 очков соответственно. Команды вышли в плей-офф "Пути РПЛ" Кубка. "Ахмат" также набрал 9 очков, но уступил "Ростову" по дополнительным показателям, грозненцы вышли в плей-офф "Пути регионов". "Оренбург" набрал 8 очков и вылетел из Кубка.

футбол Динамо Ростов
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