"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в кубковом матче с шестью удалениями

Шамар Николсон ("Спартак") и Александр Соболев ("Спартак") получают красную карточку во время матча Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение московскому "Спартаку" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Кубка России.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти, последовавшей сразу после основного времени, успех сопутствовал "Зениту" (4:2).

Сразу же после окончания основного времени на поле возникла массовая драка игроков, в результате судья удалил по три футболиста каждой из команд. В составе "Спартака" красную карточку получили Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон. В составе "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос, Родригао.

В матче этих команд в рамках первого тура победил "Спартак" - 3:0.

В другом матче группы В самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 нанесли поражение воронежскому "Факелу".

Таким образом, "Спартак" набрал 13 очков и вышел в плей-офф "Пути РПЛ" с первого места, "Крылья" (12 очков) - со второго.

"Зенит" (11) закончил групповой этап на третьем месте. Команда из Петербурга продолжит выступление в нижней сетке, в плей-офф "Пути регионов".

"Факел" проиграл все свои встречи и покидает турнир.