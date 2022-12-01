Главный тренер сборной Бельгии уволился после провала на ЧМ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Роберто Мартинес покидает должность главного тренера сборной Бельгии, сообщает пресс-служба Бельгийской королевской федерации футбола.

"Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера "Красных дьяволов". Решение было принято еще до начала турнира", - говорится в сообщении.

В четверг на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бельгии не смогла одолеть Хорватию (0:0). В другом матче группы F в Дохе сборная Марокко со счетом 2:1 нанесла поражение Канаде. Таким образом, в 1/8 финала ЧМ вышли Марокко (7 очков) и Хорватия (5). Бельгия сенсационно выбыла из турнира, заняв третье место в группе (4). Четвертую строчку заняла Канада (0).

Испанский специалист тренировал сборную Бельгии с 2016 года. При нем команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России.