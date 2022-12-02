Пеле объяснил госпитализацию ежемесячным визитом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле заявил, что его госпитализация носит плановый характер.

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом", - написал 82-летний Пеле в соцсетях, добавив, что ему очень приятно получать слова поддержки.

Также Пеле поблагодарил Катар, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, за акцию в его поддержку: текст он сопроводил фотографиями местных башен, на фасаде которых высвечены его изображение и слова пожелания здоровья.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу, врачи диагностировали отечность по всему телу и сердечную недостаточность. Ранее легендарный футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.

Пеле - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.