Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре сформировались пары 1/8 финала, первой стадии плей-офф турнира.
Пары и их расписание выглядят следующим образом:
3 декабря: Нидерланды – США (18:00 мск), Аргентина – Австралия (22:00)
4 декабря: Франция – Польша (18:00), Англия – Сенегал (22:00)
5 декабря: Япония – Хорватия (18:00), Бразилия – Южная Корея (22:00)
6 декабря: Марокко – Испания (18:00), Португалия – Швейцария (22:00)
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.