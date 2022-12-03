Месси достиг отметки в 1000 матчей в карьере

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Матч чемпионата мира по футболу Аргентина - Австралия, который в настоящее время проходит в Катаре, стал 1000-м для аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает Sportskeed.

При этом в составе сборной Аргентины 35-летний футболист проводит 169-ю встречу. На клубном уровне он сыграл в 778 матчах за испанскую "Барселону" и 53 - за французский "Пари Сен-Жермен".

В первом тайме матча против Австралии - "Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию, позади первый тайм - Месси забил 789 гол в карьере. При этом, этот гол стал для аргентинцам первым в матчах на вылет (плей-офф) на чемпионатах мира.

Как сообщалось, Месси стал рекордсменом сборной Аргентины: он забил на четырех чемпионатах мира.