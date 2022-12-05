Российским шахматистам разрешили играть под флагом ФИДЕ до конца 2023 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские и белорусские шахматисты получили право выступать под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) до 1 января 2024 года, сообщается на сайте ФИДЕ.

"Право играть под флагом ФИДЕ предоставляется до 1 января 2024 года, если не принято иное решение. По истечении этого срока, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически снова выступать за свою федерацию", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.