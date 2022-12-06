Марокко - Испания. Онлайн
Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Стартовые составы команд:
Марокко: Боно, Ашраф Хакими, Наиф Агер, Нуссайр Мазрауи, Ромен Сес, Аззедин Унаи, Софьян Амрабат, Селим Амалла, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири
Испания: Унай Симон, Эмерик Лапорт, Жорди Альба, Маркос Льоренте, Родриго Эрнандес, Гави, Серхио Бускетс, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Марко Асенсио.
В 18:00 по московскому времени стартует встреча 1/8 финала турнира: Марокко - Испания.
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций матчей чемпионата мира по футболу
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