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Марокко - Испания. Онлайн

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Марокко - Испания. Онлайн
Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Стартовые составы команд:

Марокко: Боно, Ашраф Хакими, Наиф Агер, Нуссайр Мазрауи, Ромен Сес, Аззедин Унаи, Софьян Амрабат, Селим Амалла, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири

Испания: Унай Симон, Эмерик Лапорт, Жорди Альба, Маркос Льоренте, Родриго Эрнандес, Гави, Серхио Бускетс, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Марко Асенсио.

В 18:00 по московскому времени стартует встреча 1/8 финала турнира: Марокко - Испания.

"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций матчей чемпионата мира по футболу

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